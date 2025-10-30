Възнаграждението за Бизнес анализатор in United States в American Airlines варира от $83.8K на year за L2 до $108K на year за L4. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $109K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на American Airlines. Последна актуализация: 10/30/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L2
$83.8K
$82.5K
$0
$1.3K
L3
$101K
$100K
$0
$300
L4
$108K
$107K
$0
$1.4K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***