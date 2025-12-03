Директория на компаниите
Amer Sports
Amer Sports Графичен дизайнер Заплати

Средното общо възнаграждение за Графичен дизайнер in United States в Amer Sports варира от $72.1K до $102K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Amer Sports. Последна актуализация: 12/3/2025

Средно общо възнаграждение

$81.9K - $97K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$72.1K$81.9K$97K$102K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Графичен дизайнер в Amer Sports in United States е с годишно общо възнаграждение от $102,350. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Amer Sports за позицията Графичен дизайнер in United States е $72,090.

