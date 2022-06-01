Директория на компаниите
Amentum
Amentum Заплати

Заплатата в Amentum варира от $78,605 общо възнаграждение годишно за Мениджър съоръжения в долния край до $174,125 за Клиентско обслужване в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Amentum. Последно актуализирано: 9/2/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $80K

Продъкшън софтуер инженер

Аналитик данни
Median $128K
Механичен инженер
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Клиентско обслужване
$174K
Мениджър съоръжения
$78.6K
Финансов аналитик
$114K
Хардуерен инженер
$133K
Информационен технолог (ИТ)
$105K
Програмен мениджър
$129K
Проектен мениджър
$113K
Аналитик по киберсигурност
$171K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Amentum е Клиентско обслужване at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $174,125. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Amentum е $114,425.

