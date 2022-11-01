Директория на компаниите
Ambit
Ambit Заплати

Диапазонът на заплатите на Ambit варира от $17,203 в общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $83,381 за Инвестиционен банкер в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Ambit. Последна актуализация: 8/9/2025

$160K

Инвестиционен банкер
$83.4K
Продуктов мениджър
$39.8K
Софтуерен инженер
$17.2K

The highest paying role reported at Ambit is Инвестиционен банкер at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $83,381. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ambit is $39,837.

