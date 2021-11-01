Директория на компаниите
Ambarella
Ambarella Заплати

Диапазонът на заплатите на Ambarella варира от $54,354 в общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $305,000 за Ръководител софтуерно инженерство в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Ambarella. Последна актуализация: 8/11/2025

$160K

Хардуерен инженер
Median $255K

ASIC инженер

Софтуерен инженер
Median $54.4K
Ръководител софтуерно инженерство
Median $305K

Бизнес анализатор
$235K
Маркетинг
$231K
Архитект на решения
$251K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Ambarella, е Ръководител софтуерно инженерство с годишно общо възнаграждение от $305,000. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Ambarella, е $243,210.

