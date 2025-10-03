Директория на компаниите
Amazon

Механичен инженер Ниво

Mechanical Engineer III

Нива в Amazon

Сравни нива
  1. Mechanical Engineer IL4
  2. Mechanical Engineer IIL5
  3. Mechanical Engineer IIIL6
    4. Покажи 2 Повече нива
Средно Годишно Обща компенсация
SGD 203,014
Основна заплата
SGD 203,044
Акционерен пакет ()
SGD 47,416
Бонус
SGD 15,895

лого на Amazon

SGD 17.1K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от SGD 39 хил.+ (понякога SGD 390 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Най-нови заявки за заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции
Имате въпрос? Попитайте общността.

Посетете общността на Levels.fyi, за да общувате със служители от различни компании, да получавате кариерни съвети и още много.

Посетете сега!

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Amazon

Свързани компании

  • eBay
  • Etsy
  • Wayfair
  • Wish
  • Chewy
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси