Средното общо възнаграждение за Архитект на решения in United States в Alteryx варира от $320K до $455K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Alteryx. Последна актуализация: 10/28/2025

Средно общо възнаграждение $363K - $413K United States Обичаен диапазон Възможен диапазон $320K $363K $413K $455K Обичаен диапазон Възможен диапазон

График на придобиване Основен 33.3 % ГОД 1 33.3 % ГОД 2 33.4 % ГОД 3 Тип акции RSU В Alteryx, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване: 33.3 % се придобива в 1st - ГОД ( 33.30 % годишно )

33.3 % се придобива в 2nd - ГОД ( 33.30 % годишно )

33.4 % се придобива в 3rd - ГОД ( 33.40 % годишно )

