Alteryx
Alteryx Мениджър на софтуерно инженерство Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Мениджър на софтуерно инженерство in United States в Alteryx възлиза на $237K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Alteryx. Последна актуализация: 10/28/2025

Средна заплата
Alteryx
Software Engineering Manager
Denver, CO
Общо годишно
$237K
Ниво
L3
Основна
$189K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$48K
Години в компанията
5-10 Години
Години опит
5-10 Години
Какви са кариерните нива в Alteryx?
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
График на придобиване

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.4%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Alteryx, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.4% се придобива в 3rd-ГОД (33.40% годишно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър на софтуерно инженерство в Alteryx in United States е с годишно общо възнаграждение от $418,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Alteryx за позицията Мениджър на софтуерно инженерство in United States е $278,300.

Други ресурси