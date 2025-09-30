Директория на компаниите
Alteryx
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

  • United States

Alteryx Софтуерен инженер Заплати в United States

Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в Alteryx варира от $177K на year за Software Engineer до $256K на year за Lead Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $199K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Alteryx. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Associate Software Engineer
(Начално ниво)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$177K
$141K
$24.7K
$11.2K
Senior Software Engineer
$219K
$170K
$28.9K
$20.5K
Lead Software Engineer
$256K
$188K
$40.4K
$27.8K
Виж 2 още нива
$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

График на придобиване

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.4%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Alteryx, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.4% се придобива в 3rd-ГОД (33.40% годишно)



Включени длъжности

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

ЧЗВ

Akojọ oṣu ti o nsan owo giga julọ ti a sọ fun Софтуерен инженер ni Alteryx in United States joko ni apapọ isanwo ọdun ti $290,000. Eyi pẹlu oṣu ipilẹ ati eyikeyi isanwo ọja ipin ati awọn ẹbun.
Apapọ isanwo ọdun aringbungbun ti a sọ ni Alteryx fun ipa Софтуерен инженер in United States ni $198,500.

Други ресурси