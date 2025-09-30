Директория на компаниите
Alteryx
  • Prague Metropolitan Area

Alteryx Софтуерен инженер Заплати в Prague Metropolitan Area

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Prague Metropolitan Area в Alteryx възлiza на CZK 1.86M на year за Senior Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Prague Metropolitan Area възлiza на CZK 2.02M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Alteryx. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Associate Software Engineer
(Начално ниво)
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.86M
CZK 1.58M
CZK 177K
CZK 105K
Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

График на придобиване

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.4%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Alteryx, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.4% се придобива в 3rd-ГОД (33.40% годишно)



Включени длъжности

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

ЧЗВ

El paquete salarial más alto reportado para un Софтуерен инженер en Alteryx in Prague Metropolitan Area tiene una compensación total anual de CZK 3,641,397. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Alteryx para el puesto de Софтуерен инженер in Prague Metropolitan Area es CZK 1,906,989.

