Директория на компаниите
Alteryx
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

  • Greater Bengaluru

Alteryx Софтуерен инженер Заплати в Greater Bengaluru

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater Bengaluru в Alteryx варира от ₹2.28M на year за Associate Software Engineer до ₹7.04M на year за Lead Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Bengaluru възлiza на ₹4.23M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Alteryx. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Associate Software Engineer
(Начално ниво)
₹2.28M
₹1.84M
₹261K
₹183K
Software Engineer
₹3.41M
₹2.66M
₹511K
₹236K
Senior Software Engineer
₹6.25M
₹4.75M
₹1.28M
₹220K
Lead Software Engineer
₹7.04M
₹5.91M
₹773K
₹361K
Виж 2 още нива
Добави възнагр.Сравни нива

₹13.94M

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от ₹2,614 хил.+ (понякога ₹2,6140 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

График на придобиване

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.4%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Alteryx, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.4% се придобива в 3rd-ГОД (33.40% годишно)



Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

Включени длъжности

Подай нова длъжност

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Софтуерен инженер at Alteryx in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹7,876,023. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Alteryx for the Софтуерен инженер role in Greater Bengaluru is ₹3,912,781.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Alteryx

Свързани компании

  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Workday
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси