Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater Bengaluru в Alteryx варира от ₹2.28M на year за Associate Software Engineer до ₹7.04M на year за Lead Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Bengaluru възлiza на ₹4.23M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Alteryx. Последна актуализация: 9/30/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Associate Software Engineer
₹2.28M
₹1.84M
₹261K
₹183K
Software Engineer
₹3.41M
₹2.66M
₹511K
₹236K
Senior Software Engineer
₹6.25M
₹4.75M
₹1.28M
₹220K
Lead Software Engineer
₹7.04M
₹5.91M
₹773K
₹361K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
33.3%
ГОД 1
33.3%
ГОД 2
33.4%
ГОД 3
В Alteryx, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:
33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)
33.3% се придобива в 2nd-ГОД (33.30% годишно)
33.4% се придобива в 3rd-ГОД (33.40% годишно)
