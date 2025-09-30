Възнаграждението за Софтуерен инженер in Czech Republic в Alteryx възлiza на CZK 1.86M на year за Senior Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Czech Republic възлiza на CZK 2.02M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Alteryx. Последна актуализация: 9/30/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Senior Software Engineer
CZK 1.86M
CZK 1.58M
CZK 177K
CZK 105K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
33.3%
ГОД 1
33.3%
ГОД 2
33.4%
ГОД 3
В Alteryx, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:
33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)
33.3% се придобива в 2nd-ГОД (33.30% годишно)
33.4% се придобива в 3rd-ГОД (33.40% годишно)
