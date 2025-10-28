Директория на компаниите
Alteryx
Alteryx Софтуерен инженер Заплати

Възнаграждението за Софтуерен инженер in India в Alteryx варира от ₹2.27M на year за Associate Software Engineer до ₹7.01M на year за Lead Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in India възлiza на ₹4.21M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Alteryx. Последна актуализация: 10/28/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Associate Software Engineer
(Начално ниво)
₹2.27M
₹1.83M
₹260K
₹182K
Software Engineer
₹3.43M
₹2.65M
₹542K
₹237K
Senior Software Engineer
₹5.97M
₹4.6M
₹1.14M
₹227K
Lead Software Engineer
₹7.01M
₹5.88M
₹769K
₹359K
Виж 2 още нива
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

График на придобиване

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.4%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Alteryx, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.4% се придобива в 3rd-ГОД (33.40% годишно)



Включени длъжности

Backend софтуерен инженер

Full-Stack софтуерен инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Alteryx in India е с годишно общо възнаграждение от ₹7,840,136. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Alteryx за позицията Софтуерен инженер in India е ₹4,137,395.

Други ресурси