Възнаграждението за Софтуерен инженер in India в Alteryx варира от ₹2.27M на year за Associate Software Engineer до ₹7.01M на year за Lead Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in India възлiza на ₹4.21M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Alteryx. Последна актуализация: 10/28/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Associate Software Engineer
₹2.27M
₹1.83M
₹260K
₹182K
Software Engineer
₹3.43M
₹2.65M
₹542K
₹237K
Senior Software Engineer
₹5.97M
₹4.6M
₹1.14M
₹227K
Lead Software Engineer
₹7.01M
₹5.88M
₹769K
₹359K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
33.3%
ГОД 1
33.3%
ГОД 2
33.4%
ГОД 3
В Alteryx, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:
33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)
33.3% се придобива в 2nd-ГОД (33.30% годишно)
33.4% се придобива в 3rd-ГОД (33.40% годишно)
