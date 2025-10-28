Alteryx Проектен мениджър Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Проектен мениджър in United States в Alteryx възлиза на $189K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Alteryx. Последна актуализация: 10/28/2025

Средна заплата Alteryx Project Manager hidden Общо годишно $189K Ниво hidden Основна $165K Stock (/yr) $0 Бонус $24K Години в компанията 2-4 Години Години опит 11+ Години

Последни подадени заплати

График на придобиване Основен 33.3 % ГОД 1 33.3 % ГОД 2 33.4 % ГОД 3 Тип акции RSU В Alteryx, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване: 33.3 % се придобива в 1st - ГОД ( 33.30 % годишно )

33.3 % се придобива в 2nd - ГОД ( 33.30 % годишно )

33.4 % се придобива в 3rd - ГОД ( 33.40 % годишно )

Какъв е графикът за придобиване в Alteryx ?

