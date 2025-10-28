Директория на компаниите
Alteryx
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Обслужване на клиенти

  • Всички заплати в Обслужване на клиенти

Alteryx Обслужване на клиенти Заплати

Средното общо възнаграждение за Обслужване на клиенти in United States в Alteryx варира от $141K до $201K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Alteryx. Последна актуализация: 10/28/2025

Средно общо възнаграждение

$160K - $182K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$141K$160K$182K$201K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 3 още Обслужване на клиенти заявки в Alteryx за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

График на придобиване

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.4%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Alteryx, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.4% се придобива в 3rd-ГОД (33.40% годишно)



Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Обслужване на клиенти оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Обслужване на клиенти в Alteryx in United States е с годишно общо възнаграждение от $200,600. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Alteryx за позицията Обслужване на клиенти in United States е $141,100.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Alteryx

Свързани компании

  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Workday
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси