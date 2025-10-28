Alteryx Обслужване на клиенти Заплати

Средното общо възнаграждение за Обслужване на клиенти in United States в Alteryx варира от $141K до $201K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Alteryx. Последна актуализация: 10/28/2025

Средно общо възнаграждение $160K - $182K United States Обичаен диапазон Възможен диапазон $141K $160K $182K $201K Обичаен диапазон Възможен диапазон

График на придобиване Основен 33.3 % ГОД 1 33.3 % ГОД 2 33.4 % ГОД 3 Тип акции RSU В Alteryx, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване: 33.3 % се придобива в 1st - ГОД ( 33.30 % годишно )

33.3 % се придобива в 2nd - ГОД ( 33.30 % годишно )

33.4 % се придобива в 3rd - ГОД ( 33.40 % годишно )

Какъв е графикът за придобиване в Alteryx ?

