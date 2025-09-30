Директория на компаниите
ALTEN
ALTEN Софтуерен инженер Заплати в Greater Montreal

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater Montreal в ALTEN варира от CA$85.6K на year за Software Engineer I до CA$91.5K на year за Software Engineer II. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Montreal възлiza на CA$88.4K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ALTEN. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Software Engineer I
(Начално ниво)
CA$85.6K
CA$85.6K
CA$0
CA$0
Software Engineer II
CA$91.5K
CA$91.5K
CA$0
CA$0
Senior Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Какви са кариерните нива в ALTEN?

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Софтуерен инженер at ALTEN in Greater Montreal sits at a yearly total compensation of CA$103,085. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ALTEN for the Софтуерен инженер role in Greater Montreal is CA$88,382.

