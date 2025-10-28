Възнаграждението за Софтуерен инженер in Italy в ALTEN варира от €26.8K на year за Software Engineer I до €35.7K на year за Senior Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Italy възлiza на €29.6K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ALTEN. Последна актуализация: 10/28/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Software Engineer I
€26.8K
€26.8K
€0
€0
Software Engineer II
€32.2K
€32.2K
€0
€0
Senior Software Engineer
€35.7K
€35.7K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***