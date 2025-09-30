Възнаграждението за Механичен инженер in Philadelphia Area в ALTEN възлiza на $73.5K на year за Mechanical Engineer II. Медианният year пакет за възнаграждение in Philadelphia Area възлiza на $72K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ALTEN. Последна актуализация: 9/30/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Mechanical Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Mechanical Engineer II
$73.5K
$73.5K
$0
$0
Senior Mechanical Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Mechanical Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
