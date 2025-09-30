Възнаграждението за Механичен инженер in Metropoolregio Eindhoven в ALTEN възлiza на €42.5K на year за Mechanical Engineer I. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ALTEN. Последна актуализация: 9/30/2025
Средно общо възнаграждение
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Mechanical Engineer I
€42.5K
€42.5K
€0
€0
Mechanical Engineer II
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Mechanical Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Mechanical Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --