Директория на компаниите
ALTEN
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Механичен инженер

  • Всички заплати в Механичен инженер

  • Metropoolregio Eindhoven

ALTEN Механичен инженер Заплати в Metropoolregio Eindhoven

Възнаграждението за Механичен инженер in Metropoolregio Eindhoven в ALTEN възлiza на €42.5K на year за Mechanical Engineer I. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ALTEN. Последна актуализация: 9/30/2025

Средно общо възнаграждение

€37.3K - €44K
Netherlands
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
€34.8K€37.3K€44K€48.5K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Mechanical Engineer I
€42.5K
€42.5K
€0
€0
Mechanical Engineer II
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Mechanical Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Mechanical Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Добави възнагр.Сравни нива

€142K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от €27 хил.+ (понякога €270 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.


Допринеси
Какви са кариерните нива в ALTEN?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Механичен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Механичен инженер в ALTEN in Metropoolregio Eindhoven е с годишно общо възнаграждение от €48,526. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в ALTEN за позицията Механичен инженер in Metropoolregio Eindhoven е €34,839.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за ALTEN

Свързани компании

  • Sopra Steria
  • Ideagen Plc
  • Murex
  • Capgemini
  • Arcesium
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси