Медианният пакет за възнаграждение на Специалист по данни in Canada в ALTEN възлиза на CA$113K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ALTEN. Последна актуализация: 10/28/2025

Средна заплата
company icon
ALTEN
Data Scientist
Montreal, QC, Canada
Общо годишно
CA$113K
Ниво
L3
Основна
CA$113K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$0
Години в компанията
1 Година
Години опит
5 Години
Последни подадени заплати
Най-високоплатеният пакет за Специалист по данни в ALTEN in Canada е с годишно общо възнаграждение от CA$114,348. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в ALTEN за позицията Специалист по данни in Canada е CA$113,366.

