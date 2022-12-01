Директория на компаниите
Alphawave IP
Alphawave IP Заплати

Заплатата в Alphawave IP варира от $50,130 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $112,235 за Мениджър на технически програми в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Alphawave IP. Последно актуализирано: 11/13/2025

Хардуерен инженер
Median $102K

ASIC инженер

Електроинженер
$108K
Програмен мениджър
$90.5K

Софтуерен инженер
$50.1K
Мениджър на технически програми
$112K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Alphawave IP е Мениджър на технически програми at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $112,235. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Alphawave IP е $102,234.

