AlphaSights Софтуерен инженер Заплати в New York City Area

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in New York City Area в AlphaSights възлиза на $150K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на AlphaSights. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна заплата
company icon
AlphaSights
Software Engineer
New York, NY
Общо годишно
$150K
Ниво
hidden
Основна
$150K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
2-4 Години
Години опит
5-10 Години
Какви са кариерните нива в AlphaSights?

$160K

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

Допринеси

Включени длъжности

Подай нова длъжност

Фул-стак софтуер инженер

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Софтуерен инженер at AlphaSights in New York City Area sits at a yearly total compensation of $203,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AlphaSights for the Софтуерен инженер role in New York City Area is $130,000.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за AlphaSights

