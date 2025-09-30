Директория на компаниите
  • Заплати
  • Продажби

  • Всички заплати в Продажби

  • New York City Area

AlphaSights Продажби Заплати в New York City Area

Медианният пакет за възнаграждение на Продажби in New York City Area в AlphaSights възлиза на $135K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на AlphaSights. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна заплата
company icon
AlphaSights
Account Manager
New York, NY
Общо годишно
$115K
Ниво
-
Основна
$115K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
4 Години
Години опит
4 Години
$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продажби в AlphaSights in New York City Area е с годишно общо възнаграждение от $150,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в AlphaSights за позицията Продажби in New York City Area е $110,000.

