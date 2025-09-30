Директория на компаниите
AlphaSense
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

  • Greater Delhi Area

AlphaSense Софтуерен инженер Заплати в Greater Delhi Area

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Greater Delhi Area в AlphaSense възлиза на ₹3.59M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на AlphaSense. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна заплата
company icon
AlphaSense
Software Engineer
New Delhi, DL, India
Общо годишно
₹3.59M
Ниво
Senior Software Engineer
Основна
₹3.09M
Stock (/yr)
₹200K
Бонус
₹299K
Години в компанията
2-4 Години
Години опит
5-10 Години
Какви са кариерните нива в AlphaSense?

₹13.94M

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В AlphaSense, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



Включени длъжности

Бекенд софтуер инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в AlphaSense in Greater Delhi Area е с годишно общо възнаграждение от ₹5,812,456. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в AlphaSense за позицията Софтуерен инженер in Greater Delhi Area е ₹3,092,753.

