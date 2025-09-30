Директория на компаниите
AlphaSense
  Заплати
  Софтуерен инженер

  Всички заплати в Софтуерен инженер

  Finland

AlphaSense Софтуерен инженер Заплати в Finland

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Finland в AlphaSense възлиза на €72.3K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на AlphaSense. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна заплата
company icon
AlphaSense
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Helsinki, ES, Finland
Общо годишно
€72.3K
Ниво
L3
Основна
€67.6K
Stock (/yr)
€4.7K
Бонус
€0
Години в компанията
0 Години
Години опит
7 Години
Какви са кариерните нива в AlphaSense?

€142K

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В AlphaSense, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



Включени длъжности

Бекенд софтуер инженер

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Софтуерен инженер at AlphaSense in Finland sits at a yearly total compensation of €107,190. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AlphaSense for the Софтуерен инженер role in Finland is €65,611.

