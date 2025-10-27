Директория на компаниите
AlphaSense
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Продажби

  • Всички заплати в Продажби

AlphaSense Продажби Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Продажби in United Kingdom в AlphaSense възлиза на £65.5K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на AlphaSense. Последна актуализация: 10/27/2025

Средна заплата
company icon
AlphaSense
Sales Development Representative
London, EN, United Kingdom
Общо годишно
£45.4K
Ниво
-
Основна
£45.4K
Stock (/yr)
£0
Бонус
£0
Години в компанията
0 Години
Години опит
10 Години
Какви са кариерните нива в AlphaSense?
Block logo
+£43.6K
Robinhood logo
+£66.8K
Stripe logo
+£15K
Datadog logo
+£26.3K
Verily logo
+£16.5K
Don't get lowballed
Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В AlphaSense, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Продажби оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продажби в AlphaSense in United Kingdom е с годишно общо възнаграждение от £107,654. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в AlphaSense за позицията Продажби in United Kingdom е £45,377.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за AlphaSense

Свързани компании

  • LeverX
  • Brandt Information Services
  • Arcesium
  • SoftServe
  • MRI Software
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси