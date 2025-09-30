Директория на компаниите
AlphaSense
AlphaSense Продуктов мениджър Заплати в New York City Area

Медианният пакет за възнаграждение на Продуктов мениджър in New York City Area в AlphaSense възлиза на $170K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на AlphaSense. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна заплата
Общо годишно
$170K
Ниво
Product Manager
Основна
$150K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$20K
Години в компанията
4 Години
Години опит
5 Години
Какви са кариерните нива в AlphaSense?

$160K

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В AlphaSense, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Продуктов мениджър at AlphaSense in New York City Area sits at a yearly total compensation of $215,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AlphaSense for the Продуктов мениджър role in New York City Area is $170,000.

Други ресурси