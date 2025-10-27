Средното общо възнаграждение за Продуктов дизайнер in United States в AlphaSense варира от $175K до $249K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на AlphaSense. Последна актуализация: 10/27/2025
Средно общо възнаграждение
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В AlphaSense, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)