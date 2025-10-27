Директория на компаниите
AlphaSense
Средното общо възнаграждение за Обслужване на клиенти in United States в AlphaSense варира от $78.3K до $107K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на AlphaSense. Последна актуализация: 10/27/2025

$84.8K - $101K
United States
$78.3K$84.8K$101K$107K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В AlphaSense, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Обслужване на клиенти в AlphaSense in United States е с годишно общо възнаграждение от $107,180. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в AlphaSense за позицията Обслужване на клиенти in United States е $78,288.

