Медианният пакет за възнаграждение на Финансов анализатор in India в AlphaGrep Securities възлиза на ₹10.95M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на AlphaGrep Securities. Последна актуализация: 10/27/2025

Средна заплата
company icon
AlphaGrep Securities
Analyst
Bengaluru, KA, India
Общо годишно
₹10.95M
Ниво
2
Основна
₹4.69M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹6.26M
Години в компанията
2 Години
Години опит
3 Години
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Финансов анализатор в AlphaGrep Securities in India е с годишно общо възнаграждение от ₹14,083,301. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в AlphaGrep Securities за позицията Финансов анализатор in India е ₹6,319,544.

