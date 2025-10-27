Директория на компаниите
AlphaGrep Securities
AlphaGrep Securities Специалист по данни Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Специалист по данни in India в AlphaGrep Securities възлиза на ₹9.41M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на AlphaGrep Securities. Последна актуализация: 10/27/2025

Средна заплата
company icon
AlphaGrep Securities
Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Общо годишно
₹9.41M
Ниво
L4
Основна
₹9.41M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Години в компанията
0 Години
Години опит
1 Година
Какви са кариерните нива в AlphaGrep Securities?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Допринеси

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Специалист по данни в AlphaGrep Securities in India е с годишно общо възнаграждение от ₹13,068,538. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в AlphaGrep Securities за позицията Специалист по данни in India е ₹9,407,029.

