Директория на компаниите
Allstate
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

  • Miami-Ft. Lauderdale Area

Allstate Софтуерен инженер Заплати в Miami-Ft. Lauderdale Area

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Miami-Ft. Lauderdale Area в Allstate възлiza на $120K на year за C2. Медианният year пакет за възнаграждение in Miami-Ft. Lauderdale Area възлiza на $85K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Allstate. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
A1
(Начално ниво)
$ --
$ --
$ --
$ --
A2
$ --
$ --
$ --
$ --
B1
$ --
$ --
$ --
$ --
B2
$ --
$ --
$ --
$ --
Виж 4 още нива
Добави възнагр.Сравни нива

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

Допринеси
Какви са кариерните нива в Allstate?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

Включени длъжности

Подай нова длъжност

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Allstate in Miami-Ft. Lauderdale Area е с годишно общо възнаграждение от $120,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Allstate за позицията Софтуерен инженер in Miami-Ft. Lauderdale Area е $85,000.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Allstate

Свързани компании

  • Citi
  • Pacific Life
  • Genworth Financial
  • Equitable
  • CNO Financial Group
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси