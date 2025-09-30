Възнаграждението за Софтуерен инженер in India в Allstate варира от ₹984K на year за B1 до ₹2.33M на year за B2. Медианният year пакет за възнаграждение in India възлiza на ₹1.58M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Allstate. Последна актуализация: 9/30/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
A1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
A2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B1
₹984K
₹976K
₹0
₹7.5K
B2
₹2.33M
₹2.22M
₹0
₹108K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
