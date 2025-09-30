Директория на компаниите
Allstate
  India

Allstate Софтуерен инженер Заплати в India

Възнаграждението за Софтуерен инженер in India в Allstate варира от ₹984K на year за B1 до ₹2.33M на year за B2. Медианният year пакет за възнаграждение in India възлiza на ₹1.58M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Allstate. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
A1
(Начално ниво)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
A2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B1
₹984K
₹976K
₹0
₹7.5K
B2
₹2.33M
₹2.22M
₹0
₹108K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Какви са кариерните нива в Allstate?

Включени длъжности

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Allstate in India е с годишно общо възнаграждение от ₹3,553,552. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Allstate за позицията Софтуерен инженер in India е ₹1,578,089.

