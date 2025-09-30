Директория на компаниите
Allstate
  • Заплати
  • Актюер

  • Всички заплати в Актюер

  • Canada

Allstate Актюер Заплати в Canada

Медианният пакет за възнаграждение на Актюер in Canada в Allstate възлиза на CA$74.6K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Allstate. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна заплата
company icon
Allstate
Actuarial Analyst
Markham, ON, Canada
Общо годишно
CA$74.6K
Ниво
L1
Основна
CA$74.6K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$0
Години в компанията
1 Година
Години опит
1 Година
Какви са кариерните нива в Allstate?

CA$226K

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Актюер at Allstate in Canada sits at a yearly total compensation of CA$191,343. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Allstate for the Актюер role in Canada is CA$74,613.

