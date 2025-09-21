Директория на компаниите
Alloy
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

Alloy Софтуерен инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in United States в Alloy възлиза на $170K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Alloy. Последна актуализация: 9/21/2025

Средна заплата
company icon
Alloy
Software Engineer
New York, NY
Общо годишно
$170K
Ниво
L2
Основна
$170K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
1 Година
Години опит
5 Години
Какви са кариерните нива в Alloy?

$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Alloy, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

10 years post-termination exercise window.



Фул-стак софтуер инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Alloy in United States е с годишно общо възнаграждение от $225,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Alloy за позицията Софтуерен инженер in United States е $168,009.

