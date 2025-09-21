Директория на компаниите
Alloy
Alloy Клиентско обслужване Заплати

Средното общо възнаграждение за Клиентско обслужване in United States в Alloy варира от $53.3K до $76.1K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Alloy. Последна актуализация: 9/21/2025

Средно общо възнаграждение

$61.1K - $71.5K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$53.3K$61.1K$71.5K$76.1K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

$160K

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Alloy, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

10 years post-termination exercise window.



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Клиентско обслужване в Alloy in United States е с годишно общо възнаграждение от $76,050. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Alloy за позицията Клиентско обслужване in United States е $53,300.

