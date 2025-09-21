Директория на компаниите
Alloy
Средното общо възнаграждение за Бизнес развитие in United States в Alloy варира от $154K до $216K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Alloy. Последна актуализация: 9/21/2025

Средно общо възнаграждение

$167K - $194K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$154K$167K$194K$216K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

$160K

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Alloy, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

10 years post-termination exercise window.



The highest paying salary package reported for a Бизнес развитие at Alloy in United States sits at a yearly total compensation of $215,622. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Alloy for the Бизнес развитие role in United States is $154,016.

Други ресурси