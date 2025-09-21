Директория на компаниите
Allied Universal
Allied Universal Клиентско обслужване Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Клиентско обслужване in United States в Allied Universal възлиза на $40K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Allied Universal. Последна актуализация: 9/21/2025

Средна заплата
company icon
Allied Universal
Customer Service
Philadelphia, PA
Общо годишно
$40K
Ниво
L1
Основна
$40K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
1 Година
Години опит
2 Години
Какви са кариерните нива в Allied Universal?

$160K

Последни подадени заплати
ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Клиентско обслужване at Allied Universal in United States sits at a yearly total compensation of $52,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Allied Universal for the Клиентско обслужване role in United States is $40,498.

Други ресурси