Медианният пакет за възнаграждение на Специалист по данни in United Kingdom в Allianz възлиза на £47.9K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Allianz. Последна актуализация: 9/21/2025

Средна заплата
company icon
Allianz
Data Scientist
London, EN, United Kingdom
Общо годишно
£47.9K
Ниво
Senior Data Scientist
Основна
£47.9K
Stock (/yr)
£0
Бонус
£0
Години в компанията
0-1 Години
Години опит
2-4 Години
Какви са кариерните нива в Allianz?

£121K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Допринеси

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Специалист по данни at Allianz in United Kingdom sits at a yearly total compensation of £67,711. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Allianz for the Специалист по данни role in United Kingdom is £47,344.

