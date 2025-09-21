Директория на компаниите
Allianz
Медианният пакет за възнаграждение на Бизнес аналитик in Germany в Allianz възлиза на €67.9K на year.

Средна заплата
Allianz
Business Analyst
Munich, BY, Germany
Общо годишно
€67.9K
Ниво
Mid
Основна
€63.9K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€4K
Години в компанията
1 Година
Години опит
3 Години
Какви са кариерните нива в Allianz?

€142K

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Бизнес аналитик в Allianz in Germany е с годишно общо възнаграждение от €82,762. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Allianz за позицията Бизнес аналитик in Germany е €66,799.

