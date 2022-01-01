Директория на компаниите
Allen Institute for AI
Allen Institute for AI Заплати

Заплатата в Allen Institute for AI варира от $111,976 общо възнаграждение годишно за Човешки ресурси в долния край до $382,080 за Корпоративно развитие в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Allen Institute for AI. Последно актуализирано: 11/14/2025

Софтуерен инженер
Median $213K
Корпоративно развитие
$382K
Специалист по данни
$190K

Човешки ресурси
$112K
Продуктов дизайнер
$132K
Продажби
$184K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Allen Institute for AI е Корпоративно развитие at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $382,080. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Allen Institute for AI е $186,898.

