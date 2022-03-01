Изтегли приложението
Alkira
Alkira
Работите тук?
Заявете вашата компания
Общ преглед
Заплати
Бенефити
Работни места
Нови
Чат
Alkira Бенефити
Добавете бенефити
Сравнете
Застраховка, здраве и благосъстояние
Dental Insurance
Health Insurance
Vision Insurance
PTO (Vacation / Personal Days)
Health Savings Account (HSA)
Финансови и пенсионни
401k
Flexible Spending Account (FSA)
Привилегии и отстъпки
Learning and Development
Транспорт
Transport allowance
Вижте данните като таблица
Alkira Привилегии и бенефити
