Директория на компаниите
AlixPartners
Работите ли тук? Заявете вашата компания

AlixPartners Заплати

Диапазонът на заплатите на AlixPartners варира от $84,619 в общо възнаграждение годишно за Финансов анализатор в долния край до $435,750 за Консултант по управление в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на AlixPartners. Последна актуализация: 8/23/2025

$160K

Вземете си парите, не се оставяйте да ви разиграват

Договорили сме хиляди оферти и редовно постигаме увеличения от $30K+ (понякога $300K+).Получете договаряне на заплатата си или вашата автобиография да бъде прегледана от истински експерти - рекрутери, които го правят ежедневно.

Консултант по управление
Consultant $130K
Vice President $243K
Senior Vice President $336K
Director $436K
Бизнес анализатор
$432K
Бизнес развитие
$413K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Експерт по данни
$101K
Финансов анализатор
$84.6K
Човешки ресурси
$199K
Ръководител на проект
$176K
Софтуерен инженер
$191K
Технически ръководител на програма
$221K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

A legmagasabb fizetésű szerep a AlixPartners-nél a Консултант по управление at the Director level, évi $435,750 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A AlixPartners-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $210,050.

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за AlixPartners

Свързани компании

  • Two Sigma
  • Carta
  • Jump Trading
  • Five Rings
  • Quantlab
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси