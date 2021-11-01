Директория на компаниите
Align Technology Заплати

Заплатата в Align Technology варира от $8,645 общо възнаграждение годишно за Графичен дизайнер в долния край до $257,280 за Информационен технолог (ИТ) в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Align Technology. Последно актуализирано: 8/31/2025

$160K

Софтуерен инженер
L6 $147K
L7 $150K

Бекенд софтуер инженер

Механичен инженер
Median $155K
Мениджър софтуерно инженерство
Median $153K

Бизнес аналитик
Median $120K
Продуктов мениджър
Median $203K
Специалист по данни
Median $143K
Биомедицински инженер
$79.6K
Аналитик данни
$184K
Финансов аналитик
$231K
Графичен дизайнер
$8.6K
Информационен технолог (ИТ)
$257K
Правни въпроси
$124K
Управленски консултант
$142K
Маркетинг
$61.2K
Проектен мениджър
$256K
Аналитик по киберсигурност
$101K
УИ изследовател
$126K
ЧЗВ

Align Technology的年度总薪酬中位数为$145,111。

