Aledade Заплати

Диапазонът на заплатите на Aledade варира от $96,900 в общо възнаграждение годишно за Анализатор на данни в долния край до $250,000 за Ръководител софтуерно инженерство в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Aledade. Последна актуализация: 8/12/2025

$160K

Софтуерен инженер
Software Engineer $132K
Senior Software Engineer $195K
Ръководител софтуерно инженерство
Median $250K
Продуктов мениджър
Median $160K

Административен асистент
$101K
Бизнес анализатор
$99.5K
Анализатор на данни
$96.9K
Правен отдел
$139K
Продуктов дизайнер
$158K
Рекрутер
$128K
График за придобиване на право

25%

Г. 1

25%

Г. 2

25%

Г. 3

25%

Г. 4

В Aledade, Отпускане на акции/дялово участие подлежат на 4-годишен график за придобиване на право:

  • 25% се придобива в 1st-Г. (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-Г. (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-Г. (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-Г. (2.08% месечно)

ЧЗВ

The highest paying role reported at Aledade is Ръководител софтуерно инженерство with a yearly total compensation of $250,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Aledade is $135,430.

