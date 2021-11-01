Директория на компаниите
Alchemy
Работите ли тук? Заявете вашата компания

Alchemy Заплати

Диапазонът на заплатите на Alchemy варира от $130,650 в общо възнаграждение годишно за Консултант по управление в долния край до $263,675 за Ръководител софтуерно инженерство в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Alchemy. Последна актуализация: 8/24/2025

$160K

Вземете си парите, не се оставяйте да ви разиграват

Договорили сме хиляди оферти и редовно постигаме увеличения от $30K+ (понякога $300K+).Получете договаряне на заплатата си или вашата автобиография да бъде прегледана от истински експерти - рекрутери, които го правят ежедневно.

Софтуерен инженер
Median $240K
Консултант по управление
$131K
Продуктов мениджър
$263K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Рекрутер
$179K
Ръководител софтуерно инженерство
$264K
UX изследовател
$149K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Alchemy, е Ръководител софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $263,675. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Alchemy, е $209,550.

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за Alchemy

Свързани компании

  • Databricks
  • Flipkart
  • Lyft
  • Stripe
  • LinkedIn
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси