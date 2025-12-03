Директория на компаниите
AlayaCare
AlayaCare Мениджър на софтуерно инженерство Заплати

Средното общо възнаграждение за Мениджър на софтуерно инженерство in Canada в AlayaCare варира от CA$185K до CA$257K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на AlayaCare. Последна актуализация: 12/3/2025

Средно общо възнаграждение

$143K - $168K
Canada
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$133K$143K$168K$186K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в AlayaCare?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър на софтуерно инженерство в AlayaCare in Canada е с годишно общо възнаграждение от CA$257,017. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в AlayaCare за позицията Мениджър на софтуерно инженерство in Canada е CA$184,525.

Други ресурси

