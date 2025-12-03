Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в Alarm.com варира от $114K на year за Software Engineer I до $179K на year за Senior Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $148K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Alarm.com. Последна актуализация: 12/3/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Software Engineer I
$114K
$106K
$5.5K
$2.4K
Software Engineer II
$141K
$125K
$12.9K
$3.3K
Senior Software Engineer
$179K
$150K
$23.6K
$5.6K
Technical Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
20%
ГОД 1
20%
ГОД 2
20%
ГОД 3
20%
ГОД 4
20%
ГОД 5
В Alarm.com, RSUs са предмет на 5-годишен график на придобиване:
20% се придобива в 1st-ГОД (20.00% годишно)
20% се придобива в 2nd-ГОД (20.00% годишно)
20% се придобива в 3rd-ГОД (20.00% годишно)
20% се придобива в 4th-ГОД (20.00% годишно)
20% се придобива в 5th-ГОД (20.00% годишно)
0%
ГОД 1
40%
ГОД 2
0%
ГОД 3
40%
ГОД 4
20%
ГОД 5
В Alarm.com, RSUs са предмет на 5-годишен график на придобиване:
0% се придобива в 1st-ГОД (NaN% за период)
40% се придобива в 2nd-ГОД (40.00% годишно)
0% се придобива в 3rd-ГОД (NaN% за период)
40% се придобива в 4th-ГОД (40.00% годишно)
20% се придобива в 5th-ГОД (20.00% годишно)
