Възнаграждението за Продуктов мениджър in United States в Alarm.com варира от $108K на year за Product Manager I до $127K на year за Product Manager II. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $120K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Alarm.com. Последна актуализация: 12/3/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Product Manager I
$108K
$103K
$2.6K
$2.5K
Product Manager II
$127K
$120K
$4.2K
$2.3K
Senior Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Technical Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
20%
ГОД 1
20%
ГОД 2
20%
ГОД 3
20%
ГОД 4
20%
ГОД 5
В Alarm.com, RSUs са предмет на 5-годишен график на придобиване:
20% се придобива в 1st-ГОД (20.00% годишно)
20% се придобива в 2nd-ГОД (20.00% годишно)
20% се придобива в 3rd-ГОД (20.00% годишно)
20% се придобива в 4th-ГОД (20.00% годишно)
20% се придобива в 5th-ГОД (20.00% годишно)
0%
ГОД 1
40%
ГОД 2
0%
ГОД 3
40%
ГОД 4
20%
ГОД 5
В Alarm.com, RSUs са предмет на 5-годишен график на придобиване:
0% се придобива в 1st-ГОД (NaN% за период)
40% се придобива в 2nd-ГОД (40.00% годишно)
0% се придобива в 3rd-ГОД (NaN% за период)
40% се придобива в 4th-ГОД (40.00% годишно)
20% се придобива в 5th-ГОД (20.00% годишно)
