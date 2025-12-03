Директория на компаниите
Alarm.com
Средното общо възнаграждение за Маркетингови операции in United States в Alarm.com варира от $75K до $109K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Alarm.com. Последна актуализация: 12/3/2025

Средно общо възнаграждение

$85.1K - $98.8K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$75K$85.1K$98.8K$109K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

20%

ГОД 1

20%

ГОД 2

20%

ГОД 3

20%

ГОД 4

20%

ГОД 5

Тип акции
RSU

В Alarm.com, RSUs са предмет на 5-годишен график на придобиване:

  • 20% се придобива в 1st-ГОД (20.00% годишно)

  • 20% се придобива в 2nd-ГОД (20.00% годишно)

  • 20% се придобива в 3rd-ГОД (20.00% годишно)

  • 20% се придобива в 4th-ГОД (20.00% годишно)

  • 20% се придобива в 5th-ГОД (20.00% годишно)

0%

ГОД 1

40%

ГОД 2

0%

ГОД 3

40%

ГОД 4

20%

ГОД 5

Тип акции
RSU

В Alarm.com, RSUs са предмет на 5-годишен график на придобиване:

  • 0% се придобива в 1st-ГОД (NaN% за период)

  • 40% се придобива в 2nd-ГОД (40.00% годишно)

  • 0% се придобива в 3rd-ГОД (NaN% за период)

  • 40% се придобива в 4th-ГОД (40.00% годишно)

  • 20% се придобива в 5th-ГОД (20.00% годишно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Маркетингови операции в Alarm.com in United States е с годишно общо възнаграждение от $108,909. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Alarm.com за позицията Маркетингови операции in United States е $75,046.

Други ресурси

